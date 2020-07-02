Владивосток, , 05:30 — REGNUM В Приморье стабилизируется ситуация с распространением коронавируса — за минувшие сутки выявлено 75 новых заражённых, выздоровели 30 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Темп прироста заражённых в Приморье — 1,7%.

На 2 июля в крае зарегистрировано 4 458 носителей коронавирусной инфекции, выздоровели 3 904 пациента, умерли 48. Продолжают лечение около 1,5 тыс. приморцев, из них 42 — в тяжёлом состоянии, у 604 заболевших — средняя форма тяжести заболевания.

1 июля скончались два пациента с коронавирусом — мужчина и женщина старше 70 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве скончались 39 пациентов с коронавирусной инфекцией, а общее число умерших с диагнозом COVID-19 по состоянию на 2 июля в столице достигло 3870.