Биробиджан, , 05:20 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн поблагодарил жителей региона за участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ и отметил, что все вместе россияне определили будущее страны.

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Глава региона поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании. Явка с 25 июня по 1 июля в ЕАО составила 72,11%.

«Я благодарю всех, кто принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Это был исторически значимый референдум. Спасибо всем сотрудникам избирательной системы ЕАО, волонтерам и консультантам Конституции», — сказал Гольдштейн.

Врио губернатора отметил значимость вносимых в Конституцию поправок, имеющих значение практически для всех сфер экономики.

«Мы вместе определили будущее нашей страны. Страны, которую хотим видеть экономически и политически сильной. С развитой экономикой и социальной сферой, суверенную и неделимую», — сказал Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области поправки к Конституции РФ поддержали 77,3% или 70 200 человек. В регионе отметили небывалую явку на прошедшем голосовании.