Кызыл, , 05:12 — REGNUM Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты голосования по вопросам внесения изменения в Конституцию России в Туве. В целом по республике поправки поддержали 96,8% избирателей или 175,7 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Против проголосовали около 3% или около 5,4 тыс. жителей, пришедших на избирательные участки. Итоговая явка почти достигло 93%.

При этом есть районы, в которых процент голосов «за» вплотную приблизился к 100%. В частности, в Овюрском районе так проголосовали 99,5%, в Эрзинском — 99,4%. Всего 99-процентный рубеж преодолели в шести районах.

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