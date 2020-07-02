Кейптаун, , 05:10 — REGNUM В Южной-Африканской республике за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 8124 человека, заявил глава минздрава ЮАР Звели Мхизе.

Всего в ЮАР с начала пандемии выявили 159 333 случая заражения новым коронавирусом.

«К сожалению, мы сообщает о еще 92 смертях пациентов с COVID-19… Таким образом общее число умерших — 2749», — заявил Мхизе.

При этом в ЮАР уже выздоровели 76 025 пациентов. Их уже выписали из медицинских учреждений страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ЮАР отказались вводить карантин из-за роста числа зараженных коронавирусом нового типа. По словам главы южноафриканского минздрава, карантин может понадобиться лишь в отдельных регионах страны.

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