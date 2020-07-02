Куньмин, Китай, , 05:10 — REGNUM Тысячи человек пострадали от мощных ливней, которые не унимаются в некоторых районах уже несколько недель на юго-западе Китая, сообщает 1 июля агентство Синьхуа.

В провинции Юньнань на юго-западе Китая мощные ливни не прекращаются с 29 июня, в результате чего трое человек погибли, еще один числится пропавшим без вести в города Чжаотун. Более 90 тыс. человек переживают дискомфорт из-за наводнений и ливней, сообщили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Предварительная статистка показала, что 3871,54 га засеянных культур, включая кукурузу, картофель табак были повреждены, 84,68 га — полностью уничтожены. Нарушена подача электричества и воды, нарушена связь и движение транспорта.