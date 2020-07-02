Владивосток, , 05:12 — REGNUM Столица Дальнего Востока — Владивосток — 2 июля отмечает 160 лет со дня основания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравили владивостокцев с днём города:

«У столицы Приморья яркая история: в разные времена город был военным постом, порто-франко, долгое время — закрытой военно-морской базой.

Владивосток стоит на пороге новых свершений. Год от года город становится всё современнее и красивее. Совместно мы открываем новые и модернизируем действующие производства, с радостью отмечаем, как возводятся новые дома, детские сады, спортивные учреждения, продолжается работа по благоустройству дворовых территорий и ремонту дорог. Нас радуют положительные сдвиги в спорте, в работе с молодёжью и культуре. Но главное достояние города во все времена — это замечательные люди, которые искренне любят Владивосток и гордятся им».

Кожемяко пожелал жителям города отличного настроения, яркого праздника, успехов, счастья, крепкого здоровья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2010 году Владивостоку был присвоен почётный статус «города воинской славы».