Пекин, , 05:04 — REGNUM Онлайн-выставка по случаю 99-летия со дня создания Коммунистической партии Китая (КПК) была запущена в Национальном музее искусств Китая, сообщает 1 июля агентство Синьхуа.

Поделенная на четыре части в хронологическом порядке, выставка предлагает людям взгляд на достижения страны под руководством Коммунистической партии Китая в периоды народное освобождения, национального строительства, реформ открытости и национального обновления.

В общей сложности 229 работ, связанных с историей, деятельностью и достижениями КПК было собрано в музее, включая традиционную китайскую живопись, масляную живопись, скульптуры и прочие произведения изобразительного искусства.

Напомним, что Компартия Китая была образована 23 июля 1921 года и пришла к власти в 1949 году после поражения партии Гоминьдан в гражданской войне. Последняя окопалась на Тайване.