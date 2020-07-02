Лима, , 04:56 — REGNUM В Перу число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 9860 человек, сообщает пресс-служба перуанского минздрава.

Также за прошедшие сутки в стране подтвердили еще 3264 случая инфицирования SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Перу выявили 288 477 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что в настоящее время в медучреждениях страны находятся 11 108 пациентов. Из них 1212 — в реанимации. Их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

При этом с 30 июня в Перу отменили ряд карантинных ограничений. Сейчас от жителей страны требуется регулярно мыть руки, носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

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