Чанша, Китай, , 04:54 — REGNUM Власти центральной китайской провинции Хунань объявили предупреждение о наводнении на озере Дунтинху, которое является вторым по величине пресноводным озером в стране, сообщает агентство Синьхуа.

В провинциальном центре гидрологии объявили о повышении уровня воды в озере до опасного уровня, за которым следует наводнение. Это первый разлив озера в этом году, отмечают эксперты.

Проливные дожди обрушились на множество районов провинции Хунань с начала нынешней недели, вызывав серьезные наводнения в уезде Фэнхуан. Уровень воды превысил опасный в 15 водохранилищах провинции, при этом ливни не прекратятся, по прогнозам синоптиков в ближайшие сутки.