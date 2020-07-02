Чанша, Китай, 2 июля 2020, 04:54 — REGNUM Власти центральной китайской провинции Хунань объявили предупреждение о наводнении на озере Дунтинху, которое является вторым по величине пресноводным озером в стране, сообщает агентство Синьхуа.
В провинциальном центре гидрологии объявили о повышении уровня воды в озере до опасного уровня, за которым следует наводнение. Это первый разлив озера в этом году, отмечают эксперты.
Проливные дожди обрушились на множество районов провинции Хунань с начала нынешней недели, вызывав серьезные наводнения в уезде Фэнхуан. Уровень воды превысил опасный в 15 водохранилищах провинции, при этом ливни не прекратятся, по прогнозам синоптиков в ближайшие сутки.