Куньмин, Китай, , 04:50 — REGNUM Трое человек погибли, тысячи пострадали из-за наводнений, вызванных мощнейшими ливнями, обрушившимися на провинцию Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 30 июня агентство Синьхуа.

Мощные ливни привели к затоплению города Чжаотун в провинции Юньнань. Трое человек погибли, еще 28,3 тыс. человек пострадали по данным на 30 июня. Всего 3548 га зерновых пострадали, 61 га был полностью уничтожен, сообщили местные власти. Также нарушено транспортное сообщение, энергоснабжение и связь.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Сычуань, также на юго-западе Китая от ливней погибли 14 человек, еще восемь пропали без вести. Ливни не прекращаются на обширных территориях Китая с начала июня.

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