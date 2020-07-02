Пекин, , 04:42 — REGNUM За прошедшие сутки больницы Китая покинули еще восемь переболевших COVID-19 по выздоровлению, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 416 пациентов продолжают получать медицинскую помощь, включая семерых в тяжелом состоянии. Всего 78 487 пациентов было вылечено за все время на текущий момент.

К настоящему моменту на материковой части Китая было выявлено 83 537 случаев COVID-19, из которых 4634 оказались смертельными. За прошедшие сутки в Китае выявлено три новых случая COVID-19.