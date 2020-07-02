Пекин, , 04:39 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено два новых «импортных» случая COVID-19, сообщает 2 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число таких привнесенных из-за рубежа случаев в стране достигло 1920 за все время эпидемии. Один из двух «импортных» пациентов выявлен в Шанхае, второй — в провинции Гуандун.

Среди «импортных» пациентов 1845 были выписаны из госпиталей по выздоровлению, еще 75 продолжают получать медицинскую помощь. Один человек находится в тяжелом состоянии. Смертей среди «импортных» пациентов нет.