Пекин, , 04:08 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено три новых случая COVID-19, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, из них два случая являются «импортными», то есть привнесенными из-за рубежа и один — локальным. Локальный случай приходится на столицу Китая город Пекин.

Смертей от опасной инфекции за прошедшие сутки в Китае зафиксировано не было. Напомним, что Пекин стал эпицентром новой вспышки коронавируса в Китае. За последние две недели было выявлено несколько сотен новых случаев.