Мехико, , 04:04 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки скончался 741 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в стране достигло 28 510 человек. Также за 1 июля в Мексике подтвердили 5681 новый случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране подтверждено 231 770 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Отмечается, что теперь Мексика обогнала Испанию в рейтинге стран по числу умерших от болезней, вызванных коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Мексике число зараженных коронавирусом нового типа достигло 226 089. При этом мексиканские власти не исключают, что реальное число заболевших может быть значительно выше, чем указано в официальных данных.

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