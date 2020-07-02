Анадырь, , 04:03 — REGNUM На Чукотке в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ приняли участие 22 604 человека или 75,58% от включенных в списки избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

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За поправки в Конституцию проголосовали 80,30%, против — 18,60%.

100% явку показали восемь сёл Чукотки. Активно проголосовали практически все жители арктических сёл.

Как сообщало ИА REGNUM, явка приморцев составила 62,6%. Поддержали поправки 78,86% участников голосования — 723 089 человек. Против изменений проголосовали 20,24% или 185 629 человек.