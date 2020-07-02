Биробиджан, , 03:56 — REGNUM В Еврейской автономной области поправки к Конституции РФ поддержали 77,3% или 70 200 человек. В регионе отметили небывалую явку на прошедшем голосовании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Читайте также: В Приморье поправки к Конституции поддержали 78,86% участников голосования

Явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Еврейской АО составила 72,11% или 90 853 человека. Активнее всего голосовали избиратели в Смидовичском районе — явка 84,02%. В столице региона — Биробиджане — в голосовании приняли участие 65,74% избирателей.

В области за поправки проголосовали 77,3% избирателей, против — 21,39%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 62,6%. Поддержали поправки 78,86% участников голосования — 723 089 человек. Против изменений проголосовали 20,24% или 185 629 человек.