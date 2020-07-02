Тегеран, , 11:07 — REGNUM 1 июля начальник полиции иранской провинции Хормозган бригадный генерал Голамреза Джафари объявил, что за последние 48 часов антинаркотическая полиция конфисковала 1087 кг различных видов наркотиков, таких как опиум, гашиш и метамфетамин. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Начальник полиции провинции Хормозган второй бригадный генерал Голамреза Джафари также заявил, что различные виды наркотиков были изъяты в результате серии разведывательных операций в южных провинциях Ирана.

«Антинаркотическая полиция ликвидировала 4 бандформирования и передала их судебным чиновникам», — сообщил начальник полиции.

Исламская Республика Иран борется с незаконным оборотом наркотиков, зачастую афганского происхождения, на протяжении последних десятилетий, несмотря на высокие экономические и людские затраты. Страна тратит миллионы долларов на герметизацию своих границ и предотвращение транзита наркотиков.