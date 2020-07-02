Владивосток, , 03:48 — REGNUM В Приморье подвели итоги голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Явка приморцев составила 62,6%. Поддержали поправки 78,86% участников голосования — 723 089 человек. Против изменений проголосовали 20,24% или 185 629 человек.

В Приморье работали 38 территориальных избирательных комиссий. Все итоги голосования были признаны действительными. Избирателям было выдано всего 917 208 бюллетеней для голосования. 916 922 из них достали из ящиков для голосования. 8 204 бюллетеня в итоге признали недействительными.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае поправки к Конституции РФ поддержали 61,76% избирателей или 65 485 человек.