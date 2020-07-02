Петропавловск-Камчатский, , 03:33 — REGNUM В Камчатском крае поправки к Конституции РФ поддержали 61,76% избирателей или 65 485 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

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Не поддержали внесение поправок в Конституцию 39 406 избирателей Камчатки или 37,16%.

Активность избирателей на голосовании по поправкам к Конституции на Камчатке стала одной из самых низких на Дальнем Востоке — явка составила 44%.

Самый высокий процент поддержки поправок к Конституции отмечается в Пенжинском районе Камчатке — 66,52%, самый низкий — в Карагинском районе — 45,77%. В Петропавловске-Камчатском за поправки проголосовали 62,7% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным итогам голосования поправки к Конституции РФ поддержали 74,84% избирателей Сахалина и Курил.