Южно-Сахалинск, , 03:08 — REGNUM По предварительным итогам голосования поправки к Конституции РФ поддержали 74,84% избирателей Сахалина и Курил, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме области.

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С 25 июня по 1 июля в голосовании по поправкам к Конституции в Сахалинской области приняли участие 254 486 человек или почти 68% от общего числа избирателей. Активнее всего в течение всего голосования свою позицию высказывали жители Курильских островов.

По предварительным итогам голосования поддержали поправки к Конституции 74,84% избирателей Сахалинской области или 189 466 человек. Против высказались 24,04% или 60 853 избирателя.

Почти 92% избирателей Южно-Курильска высказались за поправки к Конституции РФ. Высокий процент поддержки и в Курильске — 86,21%. А вот в Северо-Курильске поправки поддержали чуть больше 50% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Валерий Лимаренко особо подчеркнул историческую значимость вносимых в Конституцию поправок для Сахалина — норма о нерушимости границ РФ ставит точку в вопросе принадлежности Курильских островов.