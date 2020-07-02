Женева, Швейцария, , 03:11 — REGNUM В мире за сутки число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом увеличилось почти на 164 тыс., достигнув почти 10,35 млн. Об этом 1 июля сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, число заразившихся SARS-CoV-2 за сутки составляет 163 939, при общем числе инфицированных с начала пандемии 10 357 662. Умерли за последние сутки 4188 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии — 508 055.

Напомним, статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

По данным университета Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в США и в мире, на 02:50 по-московскому времени 2 июля число инфицированных коронавирусом в мире достигло 10 644 064 человек, скончавшихся с диагнозом COVID-19 — 514 527.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории США было выявлено 44,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся в стране за это же время составило 1277 человек.

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