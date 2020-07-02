Душанбе, , 01:50 — REGNUM Серьёзный рост отдельных видов преступных действий зафиксирован в мае 2020 года в Таджикистане.

Согласно официальной статистике, самый большой рост по сравнению с тем же периодом 2019 года показал разбои — 75%. Количество убийств и покушений на убийство выросло на 62%, а квартирных краж — на 35%.

В целом в мае отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений — на 12,4% по сравнению с маем 2019 года. Всего официальная статистика насчитала 1,5 тыс. преступлений.

Снижение, в частности, зафиксировано по грабежам, умышленному причинению вреда здоровью, преступлениям, связанным с наркотиками, а также мошенничеству и нарушению правил дорожного движения и коррупции.