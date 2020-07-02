Душанбе, , 01:49 — REGNUM Таджикистан преодолел новую психологическую отметку по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. По состоянию на вечер 1 июня 2020 года SARS-CoV-2 выявлен у 6005 человек. Такие данные приводит таджикистанский «Единый национальный портал о коронавирусе (COVID-19)».

За последние сутки зарегистрирован 51случай заражения, 59 человек признаны излечившимися (всего 4627 человек). Новых летальных исходов не зафиксировано, всего умерших с диагностированным коронавирусом в Таджикистане насчитывается 52 человека.

Напомним, что о появлении SARS-CoV-2 в Таджикистане власти объявили 30 апреля 2020 года.