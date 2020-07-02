Иерусалим, , 01:25 — REGNUM В Израиле на карантин закрыли города Лод и Ашдод в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Соответствующее решение принял специальный комитет израильского правительства, сообщает пресс-служба премьер-министра Израиля.

В связи с карантином в город будет запрещен въезд и выезд. Также будут закрыты предприятия и приостановлена работа общественного транспорта. Жителям городов Лод и Шдод будет разрешено покидать свои дома только в случае посещения медучреждений или похорон близкого родственника.

Как сообщало ИА REGNUM, за 30 июня в Израиле выявили 765 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 25 041.

Читайте ранее в этом сюжете: В Израиле за сутки выявили 765 случаев COVID-19