Москва, 2 июля 2020, 10:01 — REGNUM После реконструкции для пассажиров открылась станция московского диаметра МЦД1 «Сетунь». Как изменилась станция можно посмотреть в фоторепортаже ИА REGNUM.

Обновленные платформы преобразились до неузнаваемости. После реконструкции обычная платформа превратилась в мини-вокзал, что соответствует новому московскому стандарту наземного метро. Над каждой платформой есть навес под которым установили электронные табло со схемой движения и пересадками. На темном фоне ярким шрифтом высвечивается время прибытия следующего поезда и название станции до которой он следует.

Платформа станции МЦД1 «Сетунь»
Платформа станции МЦД1 «Сетунь»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Станция МЦД1 «Сетунь»
Станция МЦД1 «Сетунь»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Платформа станции МЦД1 «Сетунь»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Надземный переход на станции МЦД1 «Сетунь»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Станция МЦД1 «Сетунь»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Платформа станции МЦД1 «Сетунь»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Электропоезд
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пассажиры
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Платформа станции МЦД1 «Сетунь»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Схема и график движения
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

График движения можно посмотреть на стендах, установленных на платформах и в холле. На платформах установлены новые современные лавочки и погодный модуль, который оснащен USB порт зарядкой, так же есть бесконтактная подзарядка. Надземный переход выполнен по современным технологиям из металла и стекла. На него можно подняться на лифте, а так же по лестнице или на эскалаторе.

Станция МЦД1 «Сетунь»
Станция МЦД1 «Сетунь»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Схема движения транспорта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пассажиры на станции МЦД1 «Сетунь»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Электронное табло на станции МЦД1 «Сетунь»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Указатели «Лестница»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Погодный модуль установленный на платформе «Сетунь»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вестибюль надземного перехода на станции «Сетунь»
Вестибюль надземного перехода на станции «Сетунь»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Эскалатор на платформе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Эскалатор ведущий на надземный переход
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сотрудники на посту
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Платформа станции МЦД1 «Сетунь»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Платформа станции МЦД1 «Сетунь»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Платформа станции МЦД1 «Сетунь»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
USB порт для зарядки мобильных устройств
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экстренный вызов и информация
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В холле установлены новые турникеты, оборудованы кассы и автоматы для продажи билетов. При входе можно обработать руки в санайзерах. На станции имеется оборудованная комната матери и ребенка, а также туалеты женский, мужской и для инвалидов.

Новые турникеты и кассы на станции «Сетунь»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вестибюль станции
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Безконтактакный способ оплаты проезда
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Покупка билетов через автоматы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Санитайзер в холле
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Комната матери и ребенка в холле станции «Сетунь»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новые турникеты
Логотипы РЖД, Московский транспорт и D1
Новые турникеты
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Логотипы РЖД, Московский транспорт и D1
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Для пешеходов, желающих просто перейти на другую сторону железнодорожных путей обновлен подземный переход, тротуары и автобусные остановки.

Вход на платформу станции МЦД1 «Сетунь»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вход на платформу «Сетунь»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Автобусные маршруты рядом со станцией «Сетунь»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM