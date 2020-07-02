Нью-Йорк, США, , 00:46 — REGNUM В американском Нью-Йорке приостановили работу ресторанов и заведений общественного питания для обслуживания в помещениях, сообщил мэр города Билл де Блазио в ходе брифинга.

«Обслуживание в помещениях — это проблема. Наука подтверждает это вновь и вновь. Мы не можем двигаться дальше, пока разрешено обслуживание в помещениях в городе Нью-Йорке», — заявил он.

С аналогичным мнением выступил и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Отмечается, что город должен был перейти к третьему этапу снятия карантинных ограничений, однако рост числа зараженных коронавирусом поставил под вопрос этот процесс.