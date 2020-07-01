Ростов-на-Дону, , 23:54 — REGNUM Предварительные итоги голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, завершившегося в 20:00 мск 1 июля, стали известны в Ростовской области.

«За» внесение поправок, по предварительным данным, проголосовали порядка 84,8% жителей Ростовской области. Эти данные предоставлены ЦИК после обработки менее 1% бюллетеней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области голосование прошло без нарушений. К работе было подготовлено 2 тыс. 613 избирательных участка. По данным на 18:00 мск 1 июля, явка избирателей в Ростовской области составила 75,2%. За весь период голосования — с 25 июня — свои голоса отдали более 2,4 млн жителей Дона.

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