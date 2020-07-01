Джакарта, 1 июля 2020, 23:52 — REGNUM Более 57 тысяч случаев заражения коронавирусом было выявлено в Индонезии с начала пандемии. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
По последним данным, за прошедшие сутки в стране было выявлено 1 385 новых случаев заражения коронавирусом.
Общее количество подтверждённых случаев заражения в Индонезии с начала эпидемии достигло достигло 57 770, из них скончались 2 934 человека.
Отмечается, что с начала эпидемии в стране выздоровели 25 595 пациентов.
Как передавало ИА REGNUM, 1 июля польский минздрав сообщил, что за последние сутки на территории страны было выявлено 382 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.
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