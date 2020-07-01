Джакарта, , 23:52 — REGNUM Более 57 тысяч случаев заражения коронавирусом было выявлено в Индонезии с начала пандемии. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По последним данным, за прошедшие сутки в стране было выявлено 1 385 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее количество подтверждённых случаев заражения в Индонезии с начала эпидемии достигло достигло 57 770, из них скончались 2 934 человека.

Отмечается, что с начала эпидемии в стране выздоровели 25 595 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля польский минздрав сообщил, что за последние сутки на территории страны было выявлено 382 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.

Читайте также: В Польше за сутки выявили 382 случая заражения коронавирусом