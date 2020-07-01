Вашингтон, , 23:52 — REGNUM Датамайнеры (люди, занимающиеся поиском данных в сети и их анализом) нашли информацию о секретной подводной локации в онлайн-шутере Fortnite. Об этом 1 июля сообщил портал Eurogamer.

Они обнаружили данные в коде обновления игры, которое недавно выпустила компания Epic Games. В этом патче содержится не только информация об изменении уровня воды, но и карта конца текущего сезона.

Изображение даёт понять: карта вернётся к тому состоянию, что имело место до потопа, при этом на ней появятся «руины» (расположены в верхнем левом углу), которые не будут доступны игрокам до конца сезона. Геймеры смогут исследовать их только после того, как вода отступит.

Напомним, третий сезон в Fortnite стартовал 17 июня 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что 30 июня 2020 года сюжетный режим игры «Сражение с бурей» вышел из «раннего доступа».

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