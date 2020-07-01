Архангельск, , 23:50 — REGNUM Заместитель председателя Госдум РФ Ольга Епифанова («Справедливая Россия») приняла участие в голосовании по поправкам к Конституции на одном из участков Архангельска. Об этом она сообщила на своей странице «Вконтакте».

"Важно всё: и шаг в направлении парламентского типа республики, и социальная направленность, четко прописанные гарантии защиты детей, стариков, института семьи, и главенство национальных интересов, недопустимость отчуждения наших территорий, а значит, прекращение всех разговоров о том, что когда-либо Крым, Курилы или любая другая часть России будут отданы иному государству, и закрепление неоспоримости исторической правды о роли нашей страны в победе над фашизмом. Это базовые установки нашего общества, за которые я проголосовала», — написала Епифанова и добавила, что поддерживает не все предложенные изменения.

«Есть в новой Конституции и такие изменения, с которыми я не совсем согласна. Но их не так много. Большинство поправок необходимы для будущего развития страны и нашего общества», — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 23.00 почти 77% жителей Российской Федерации по итогам обработки 60% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок к Конституции страны