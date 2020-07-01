Варшава, , 23:29 — REGNUM За последние сутки на территории Польши было выявлено 382 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 1 июля сообщает польский минздрав.

Также сообщается, что в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 34 775.

Кроме этого, указывается, что за сутки от COVID-19 в Польше скончались 14 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов на данный момент составляет 1 477.

При этом указывается, что в настоящее время в стране свыше 21 тысяч человек вылечились от COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля в университете Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и в мире, сообщили, что на территории США за минувшие сутки было выявлено 44,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.