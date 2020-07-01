Вашингтон, , 22:51 — REGNUM Коронавирус в какой-то момент исчезнет, а вакцина к нему уже скоро появится, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Я верю, что в какой-то момент это (коронавирус) уйдет. И я верю, что очень скоро у нас и вакцина будет», — сказал американский лидер в эфире телеканала Fox Business.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявлено более 10,5 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 512 тыс. человек, выздоровели — почти 5,4 млн человек.

На первом месте по числу выявленных случаев находятся США — 2,6 млн, далее идут Бразилия (1,4 млн), Россия (653 тыс.), Индия (585 тыс.) и Великобритания (314 тыс.).

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