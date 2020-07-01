Улан-Батор, , 22:47 — REGNUM Государственная чрезвычайная комиссия Монголии решила продлить режим повышенной готовности до 15 июля, срок которого должен был истекать 30 июня.

С первого июля поэтапно будут снять ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. С 1 июля открываются детские развлекательные центры, обучающие курсы, кинотеатры, культурные организации, театры, рестораны, караоке и религиозные организации. По данным комиссии, данное решение откроет более 10 тысяч рабочих мест.

Ослабление ограничений не коснется массовых мероприятий, компьютерных клубов и диско-баров. Монголия отставит закрытыми государственные границы.

Также, по данным пресс-службы правительства, Монголия планирует эвакуировать около 700 граждан из Китая и России через погранпереходы Замын-Ууд и Алтанбулаг. Также власти планируют в июле организовать 10−12 чартерных рейсов .

Напомним, в Монголии первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в марте 2020 года у гражданина Франций. С тех пор в стране количество выявленных инфицированных людей достигло 220. Из них 176 вылечены и выписаны из больницы.