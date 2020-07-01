Бишкек, 1 июля 2020, 22:40 — REGNUM Из-за осложнившейся эпидемиологической ситуации, вызванной резким ростом количества случаев заражения коронавирусом, мэрия столицы Киргизии ввела ограничения времени работы для торговых центров, супермаркетов, кафе, рынков и общественного транспорта.
- Теперь троллейбусы, автобусы, маршрутки и такси будут работать только в будние дни с 7:00 часов до 10:00 часов и с 17:00 часов до 21:00. В субботу и воскресенье выходить на маршрут им запретили.
- Рестораны, кафе и другие заведения общественного питания будут работать только с 8:00 часов и до 20:00.
- Торговые центры и супермаркеты будут открываться не раньше 7:00 и закрываться не позднее 19:00. А все городские рынки будут работать ежедневно с 6:00 до 17:00.
Также столичный муниципалитет принял решение временно закрыть все ночные клубы, бары, караоке и другие увеселительные заведения, детские развлекательные заведения, футбольные поля, игровые площадки, точки проката велосипедов и батуты.
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