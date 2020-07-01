Приштина, , 22:57 — REGNUM Вечером 1 июля в Национальном институте общественного здравоохранения Косово сообщили, что за сутки в результате обследования 266 образцов в крае было выявлено 113 новых случаев заражения коронавирусом. 67 пациентов был признан излечившимся.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в самопровозглашенном Косово зафиксирован 2991 случай заражения коронавирусом. Около 60% из них приходится на июнь. 51 человек умер в результате осложнений, вызванных COVID-19. 1644 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 1296 человек, из них более 500 — в Приштине.

Несмотря на рост числа выздоравливающих, эпидемия вновь начинает набирать обороты, что вызывает опасения о необходимости возвращения к мерам строгой изоляции.

Читайте ранее в этом сюжете: Угроза коронавируса: система здравоохранения Косово близка к коллапсу