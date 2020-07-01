Тирана, , 22:30 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 1 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 269 человек в стране было выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 57 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании было выявлено 2580 случаев заражения коронавирусом. 1516 человек уже излечились. Лечение проходят 999 человек. 65 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое — за последние сутки. На стационарном лечении находится 71 пациент, из них 10 проходят интенсивную терапию и двое подключены к аппаратам ИВЛ. Спустя полтора месяца после начала второй волны в стране начало снижаться число активных случаев заражения.

Журналисты отмечают, что способность властей и жителей страны к соблюдению строгих мер уже исчерпана. Страна ждет притока туристов, который поможет хоть как-то смягчить экономический кризис в стране. Тем не менее большинство европейских стран включили Албанию в список стран, нежелательных для посещения туристами.

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