Нижний Новгород, , 22:11 — REGNUM По данным ГАС «Выборы», в Нижегородской области за два часа до закрытия избирательных участков проголосовало по поправкам к Конституции 70,49% избирателей.

В электронном голосовании приняли участие 92,11% от числа зарегистрировавшихся. Напомним, Нижегородская область наряду с Москвой проводила голосование онлайн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области на 1 января 2020 года зарегистрированы 2,571 млн избирателей.

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