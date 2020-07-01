Казань, , 22:18 — REGNUM В Татарии избирательные участки закрылись в 20:00, идет подсчет результатов. По промежуточным итогам голосования на 18:00 по поправкам в основной закон страны явка избирателей составила более 78% (проголосовали свыше 2,3 млн человек), проинформировал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

За внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали почти 84% избирателей республики, против — 16,13%. В целом по России по результатам обработки 25% протоколов за поправки к Конституции проголосовали 73,24%, против — 25,8%.