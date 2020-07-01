Казань, , 21:55 — REGNUM За неделю на избирательные участки в Татарии доставили более 13 млн наименований средств индивидуальной защиты, провели 22 тысячи полных дезобработок участков, сообщил председатель региональной ЦИК Андрей Кондратьев.

С его слов, в республике были обеспечены беспрецедентные меры безопасности.

«Такой санитарно-эпидемиологической операции в Татарстане просто не было», — цитирует председателя ЦИК Татар-информ. На данный момент все 2709 участков закрылись, идет обработка бюллетеней.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии в основной день голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ скорая помощь работала в режиме повышенной готовности.

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