Саранск, , 21:27 — REGNUM По данным ГАС «Выборы», в Мордовии на 18 часов на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ проголосовало 79,23% граждан, включенных в списки.

Как известно, Мордовия всегда славилась активностью избирателей, в ряде муниципалитетов и на этот раз проголосовало свыше 90% избирателей.

По данным ЦИК России, на 30 июня в республике проголосовало 56,6% избирателей, что является одним из самых высоких показателей по Приволжскому федеральному округу.

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