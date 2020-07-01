Пенза, , 21:05 — REGNUM В Пензенской области на 1 июля коронавирус выявили у 5045 жителей региона. За сутки подтвердились еще 75 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения 4869 человек, за сутки 208 пациентов. Скончались с момента наблюдения 42 человека, один за последние 24 часа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 30 июня после заражения коронавирусом выздоровели 48 328 человек.

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