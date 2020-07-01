Пенза, , 21:02 — REGNUM В Пензенской области, по данным корпуса «За чистые выборы» на 18 часов, нарушений уголовного или административного законодательства выявлено не было. В день голосования 1 июля работал ситуационный центр и 10 мобильных бригад, которые быстро и эффективно оказывали помощь наблюдателям на участках.

Как сообщалось ранее, с 25 по 30 июня 2020 года корпус «За чистые выборы» работал в режиме повышенной готовности, ежедневно дежурили две мобильные бригады, готовые выехать на участки в случае возникновения нарушений или провокаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области 1 июля на 18:00 проголосовали по поправкам к Конституции 74,13%.