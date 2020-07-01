Екатеринбург, , 21:03 — REGNUM В торговом центре «Гринвич» не найдено взрывоопасных предметов. Об этом заявил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых.

Как передает «Коммерсант», учреждение эвакуировали после получения электронного письма, в котором заявлялось о якобы угрозе для безопасности ТЦ. Пришлось эвакуировать 3500 человек, включая 300 работников «Гринвича».

"Ничего криминального и взрывоопасного специалисты не обнаружили», — сообщил Горелых.

Гражданина, который послал письмо, разыскивают сотрудники МВД и ФСБ, он может понести уголовную ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 23 января 2020 года «лжеминировали» учебные учреждения города. Угрозы не подтвердились.

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