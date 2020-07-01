Москва, , 20:42 — REGNUM Член Общественной палаты Российской федерации Константин Комков прокомментировал действия ассоциации наблюдателей «Голос» в период голосования по поправкам к Конституции для ИА REGNUM.

«Голосование не завершилось, а организация «Голос» уже выпускает заявление, где красной нитью проходит мысль: все плохо. «Голос» с самого начала конституционной реформы показал, что настроен на ее подрыв. Все заявления и материалы организации носили исключительно негативный характер, в них царила путаница, подмена понятий. Процедура голосования рассматривается «Голосом» через призму закона о выборах, постоянно навязывалась вымученная дискуссия об агитации, которая вовсе не предусмотрена, поливали грязью институт общественного наблюдения. Все эти приемы достигли своего апогея в скороспелом и грязном заявлении «Голоса», выпущенном, когда голосование еще не завершилось, а итоги еще не подведены. Вот уж воистину: поспешишь, людей насмешишь. Здравомыслящие люди «Голос» всерьез уже не воспринимают. Их заявления интересуют только грантодателей этой сомнительной структуры», — рассказал общественный деятель в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«За дни голосования мы увидели активность населения. Граждане в течение шести дней охотно голосовали в удобное время. Явка показывает неплохую динамику. Общественный контроль на участках оправдал свою эффективность: и немногочисленные нарушения предотвращались, и комиссии работают четко, меры санитарной безопасности соблюдаются», — подчеркнул он.

«Голос» нагнетает ситуацию. Неважно, подтвердится нарушение или нет, главное — гнать вал «чернухи», с которым мы еще столкнемся и после дня голосования. Все направлено на то, чтобы признать процесс голосования нелегитимным. Но все мы видим, что с реальностью оценки «Голоса» ничего общего не имеют», — завершил свой комментарий Константин Комков.

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