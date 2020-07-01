Ижевск, , 20:41 — REGNUM По данным ГАС «Выборы», в Удмуртии на 18 часов проголосовало 54,19% граждан, включенных в списки для голосования по поправкам к Конституции РФ. Активнее всего были избиратели Алнашского района — здесь проголосовало свыше 79% граждан.

Явка на 15 часов немногим перевалила за половину — проголосовало 51,2%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии проходит сбор подписей за присвоение Ижевску почетного звания «Город трудовой доблести». За семь дней общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ более 250 тыс. ижевчан, пришедших на избирательные участки, поддержали инициативу о присвоении городу этого высокого статуса. Ранее было собрано ещё порядка 150 тысяч подписей за эту инициативу.

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