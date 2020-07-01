Вашингтон, , 20:37 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено 44,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 июля сообщает университет Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По информации университета, за истекшие 24 часа в стране было выявлено 44 766 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Также сообщается, что за это же время 1 277 человек в США скончались от COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля в швейцарском Федеральном офисе общественного здравоохранения сообщили, что за истекшие сутки в Швейцарии было выявлено 137 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

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