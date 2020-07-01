Чебоксары, , 20:34 — REGNUM В Чувашии за два часа до закрытия избирательных участков по поправкам к Конституции России проголосовало 61,87% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы республики со ссылкой на данные регионального избиркома.

Среди муниципальных образований на 18:00 часов наибольшую явку демонстрирует Яльчикский район, где свой выбор сделали 95,77% избирателей. Далее идут Красноармейский район (явка составила 95,14%), Шемуршинский район (92,01%), Батыревский район (91,47%) и Алатырский район (90,42%).

Минимальную активность по-прежнему показывают чебоксарцы: на 18 часов в Калининском районе проголосовало 43,44% избирателей, в Ленинском и Московском районах — соответственно 45,61% и 47,11%. Затем идёт Новочебоксарск с явкой 47,24%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии работают 1162 избирательных участка. В избиркоме ранее отмечали, что участковые комиссии впервые используют сейф-пакеты, которые нужны для обеспечения сохранности бюллетеней в течение голосования. Сейф-пакеты не вскрываются до начала подсчета голосов.

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