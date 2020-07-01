Ханты-Мансийск, 1 июля 2020, 20:31 — REGNUM Глава Югры Наталья Комарова распорядилась создать отдельные оперативные штабы по борьбе с коронавирусом в крупных региональных очагах заражения — Сургуте и Когалыме. Соответствующее постановление губернатор ХМАО подписала 1 июля 2020 года.
По данным регионального управление Роспотребнадзора, в Сургуте на 1 июля зарегистрировано более 2,5 тыс. заболевших, в Когалыме — 744. Всего по Югре зарегистрировано 9,2 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией.
Основная задача муниципальных штабов — регулировать взаимодействие различных ведомств, органов власти и медучреждений.