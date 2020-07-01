Ростов-на-Дону, , 20:15 — REGNUM В Ростовской области в 20:00 мск закрылись все избирательные участки, передаёт ИА REGNUM.

Напомним, что в Ростовской области в течение дня 1 июля работали 2 тыс. 613 избирательных участка. Их работа была организована с 8:00 мск. В настоящее время участковые комиссии приступили к подсчёту голосов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что, по данным на 18:00 мск, явка избирателей в Ростовской области составила 75,2%. Проголосовало более 2,4 млн жителей Дона.

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