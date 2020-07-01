Москва, , 19:37 — REGNUM Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях Генадий Гатилов призвал не вмешиваться во внутренние дела Китая. Об этом 1 июля он сообщил на 44-й сессии Совета ООН по правам человека.

Дипломат имел ввиду принятие закона о национальной безопасности в отношении Гонконга. По словам Гатилова — принятие указанных законов является внутренним делом КНР.

«Россия поддерживает подход «одна страна — две системы», рассматривает ситуацию в Гонконге как сугубо внутреннее дело Китая и призывает отказаться от вмешательства в нее, в том числе под надуманными правозащитными предлогами», — подчеркнул российский представитель.

Гатилов также выразил сожаление по поводу звучащих политизированных заявлений со стороны ряда стран в отношении Пекина.

Напомним, ранее 30 июня представитель Великобритании, выступая от имени 27, преимущественно входящих в Евросоюз, призвал Китай отменить закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.